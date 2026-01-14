Bomberos controlan voraz incendio en basural de Asunción

En la madrugada de este miércoles se registró un incendio de importantes proporciones en un barranco colmado de basura en el barrio Santa Librada de Asunción, lo que obligó a la intervención de al menos tres compañías de bomberos voluntarios para evitar que las llamas se propaguen en la zona.

El capitán Diego Vera, de la 5ª Compañía de Bomberos de Lambaré, explicó que inicialmente se recibió la denuncia como un incendio de pastizal, pero al llegar al lugar constataron que se trataba de un incendio de barranco, con gran cantidad de residuos acumulados y materiales altamente inflamables.

“Había cubiertas y montículos de basura, lo que hizo que el fuego sea bastante considerable. Procedimos al ataque inmediato con la primera unidad y luego solicitamos apoyo de otras compañías”, señaló.

Trabajo conjunto para sofocar las llamas

Ante la magnitud del siniestro, se sumaron al operativo bomberos de la Primera y la Tercera Compañía, trabajando en conjunto en las tareas de extinción. El incendio fue reportado a través de la central de alarmas tras un aviso de la Policía Nacional.

Los trabajos incluyeron la remoción de los residuos, la extinción de los focos activos y el enfriamiento del área afectada. Incluso, algunas unidades debieron reabastecerse de agua en hidrantes cercanos para completar las labores.

Material altamente inflamable y posible origen

El capitán Vera indicó que la presencia de cubiertas y basura complicó el combate del fuego, ya que se trata de materiales que arden con facilidad y generan gran cantidad de humo.

Según relataron vecinos del sector, el incendio podría haberse iniciado por personas que ingresan al barranco para quemar cables y extraer cobre, una práctica recurrente en la zona y que representa un riesgo constante.

Tras varias horas de trabajo, el incendio fue finalmente controlado, aunque los bomberos realizaron tareas finales de enfriamiento para evitar que se reactive.