Cuando la improvisación salva vidas: capitán de bomberos explica rescate con estructura de hierro

En la tarde del miércoles último se registró un incendio en un edificio ubicado en las calles Cerro Corá y Tacuary, zona céntrica de Asunción, en la que asistieron miembros del CBVP y de la Policía Nacional.

Las llamas generaron una intensa humareda que pudo observarse a varios kilómetros del lugar, por lo que varias personas, entre ellas un niño de siete años, dos señoras, un señor y hasta un perro, tuvieron que ser evacuados por los bomberos.

Una situación que llamó la atención es que los rescatistas utilizaron una estructura de hierro, parecidas a las que se utilizan para colocar las antenas o que se usan como pilares en los tinglados, como escalera para acelerar la evacuación y así salvar las vidas de los que estaban en el edificio.

El capitán del CBVP, Marco Almada, destacó que la improvisación en este caso fue fundamental para que no se perdiera ninguna vida, ya que por la densidad del humo los afectados podían perder el conocimiento e incluso asfixiarse, por lo que destacó el ingenio y agilidad de los rescatistas.

“Lo importante que es tener la improvisación dentro del trabajo, porque encontraron un elemento como para poder hacer una improvisación y lo usaron, porque era una salida rápida, ya que el humo estaba ya muy denso y eso podría afectar todavía a las personas que estaban atrapadas en una terraza del edificio”, indicó.

Acto de valentía

Si bien fue un acto de improvisación, Almada también destacó que se trató de un acto de valentía, ya que era hacerlo o dejar más tiempo a las personas respirando humo tóxico, lo que llevaría a posibles desmayos o incluso perder la vida.

Detalló que el perro al que rescataron lo sacaron por la escalera del edificio. “Una vez que se estaba haciendo la búsqueda interna, se abrió un departamento en el cuarto piso y se encontró el can”, precisó. Agregó que el nombre de la bombera que realizó el rescate del niño de siete años es Jackeline Flores.

El edificio siniestrado es una edificación antigua construida incluso antes de las ordenanzas en las que se determina la instalación de estructuras contra incendios, como escaleras de emergencia, con la cual este edificio no contaba.

“No tiene escaleras de emergencia, tiene una escalera principal que da acceso a los departamentos y realmente los equipos y la parte de protección y acción contra incendios, tampoco no tenía. Yo al hablar con la encargada, porque ya que los propietarios no están en el país, me indicó que ya están en proceso de aprobación de sus planos en la municipalidad para poder instalar los dispositivos que sean necesarios”, contó el capitán de bomberos.

Inspección en edificios

Los bomberos realizan inspecciones de manera seguida a los edificios de la capital en coordinación con la municipalidad.

Consultado sobre si la tragedia de Ycua Bolaños, en la que el supermercado se incendió en el 2004 dejando como saldo más de 400 personas muertas y desaparecidas, dejó alguna lección a la sociedad sobre la importancia de la prevención de incendios, dijo que se está en un aproximado de entre 50% y 60%.

“Nosotros, después del Ycua Bolaños con respecto a eso, estamos en un 50%, 60% de lo que se aprendió. Existen muchísimas edificaciones aún que no tienen los equipamientos correspondientes y es un trabajo que hay que seguir haciendo con respecto a ir adecuando las edificaciones antiguas, edificaciones históricas, hay muchísimo trabajo por hacer. Pero creo que se volvió más lento el proceso hoy en día. Y ojalá que no ocurra cosas mayores”, lamentó.

Sobre este último incendio dijo que todavía desconocen la causa, ya que la habitación donde se generó el fuego tuvo una carga calórica importante que destruyó gran parte del lugar, el cual era bastante grande, ya que tenía aproximadamente casi 90 metros cuadrados.

“Es muy difícil determinar cuál sería el origen del fuego, pero se tendría que hacer un trabajo más científico como para poder determinar dónde se originó o cuál sería el causante. Eso conlleva que haya personal técnico, peritos habilitados inclusive por la Corte Suprema de Justicia para que puedan trabajar”, concluyó.