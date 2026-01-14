El supuesto asaltante apedreado en Luque también tiene un balazo en la cara

La imputación por robo agravado es contra Diego Ariel Segovia Paniagua, de 27 años, domiciliado en el barrio Santa Ana del Bañado Sur de Asunción.

El fiscal Jorge Raúl Escobar Lara requirió al juez Nelson Ramón Romero Rodríguez la aplicación de la prisión preventiva, que debe ser decidida mañana, ya que el procesado se halla detenido desde ayer en la comisaría 3ª Central de Luque.

Diego Ariel fue capturado el martes a las 15:10 sobre Rodríguez de Francia casi Cerro Corá, en pleno centro de Luque, casi frente al antiguo edificio de la Municipalidad, al caer de la motocicleta en la que intentaba escapar con su cómplice inmediatamente después de que un comerciante le arrojara una enorme piedra en la cara.

Es más, cuando Diego Ariel cayó al asfalto y su cómplice huyó en la moto, el mismo comerciante se acercó y le volvió a tirar la misma piedra contra la cara, dejando totalmente fuera de combate al malviviente, quien recién en ese momento dejó caer un revólver calibre 38 que tenía en la mano.

Diego Ariel se salvó de morir gracias al casco que tenía puesto por la cabeza y que amortiguó el impacto de la pedrada.

El joven fue apedreado frente mismo a la joyería Vip Joyas que asaltó segundos antes con su cómplice.

Las joyas robadas fueron recuperadas íntegramente.

Un orificio de bala

Cuando el supuesto delincuente fue llevado al hospital, siempre en Luque, se descubrió que el mismo casco que le salvó la vida tenía un orificio de bala en la parte correspondiente a la sien, lado izquierdo.

Efectivamente, ese agujero resultó ser de un disparo que había sido el supuesto asaltante sufrió cuando salió de la joyería.

El tiro fue efectuado por un “justiciero anónimo” que al menos hasta hoy no había sido identificado.

Según los datos obtenidos, el supuesto maleante aún tiene la bala alojada bajo la piel, en la zona posterior de la cabeza. El casco también le salvó de morir baleado.

Homicidio de universitaria

Diego Ariel Segovia Paniagua tiene varios antecedentes, principalmente por asalto, aunque también había sido arrestado por el asesinato de la estudiante de Odontología Yeymmy Naili Bareiro Aquino (20), ocurrido el 15 de agosto de 2018 en el casco histórico de Asunción, horas antes de que Mario Abdo Benítez asumiera como presidente de la República.