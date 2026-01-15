Choque entre motocicletas deja un adolescente muerto en Sapucái

El accidente de tránsito fatal se registró poco después de las 07:15 en la compañía Cerro Verde del distrito de Sapucái, en el departamento de Paraguarí.
De acuerdo con el informe preliminar de la Policía Nacional, el percance involucró a dos motocicletas en las que circulaban tres menores de edad. Como consecuencia del choque, uno de los adolescentes, de 16 años, perdió la vida.
Los otros dos involucrados fueron auxiliados y trasladados a centros asistenciales para recibir atención médica por las lesiones sufridas.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre las circunstancias exactas en que se produjo el choque.
Informe de bomberos voluntarios
El informe de bomberos de la Unidad de Rescate y Extinción de Sapucái (Ures) indica que al acudir al lugar, constataron que una ambulancia del centro de salud ya había trasladado a una de las víctimas, mientras que las otras dos fueron llevadas en una patrullera policial.
Uno de los heridos se encontraba consciente, en tanto que el otro estaba en estado grave y no respondía a estímulos. Al llegar al centro asistencial, se le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, aunque sin resultados positivos, confirmándose finalmente su fallecimiento.