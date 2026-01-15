Asesinan de dos disparos a un joven frente a su vivienda en Ypané

La madrugada de este jueves se tiñó de sangre en el asentamiento Paso de Patria-Cable Guy, de la ciudad de Ypané. Un joven de 26 años, identificado como Junior Ariel Castro Lescano, fue ejecutado de tiros frente a su domicilio en un hecho que la Policía Nacional investiga como un presunto ajuste de cuentas.

Según el informe proporcionado por el comisario principal Flaminio Quinteros, jefe de Investigación de Hechos Punibles de Central, el violento episodio ocurrió aproximadamente a la 01:45.

Al llegar al lugar, los uniformados conversaron con la madre de la víctima, quien brindó detalles claves sobre los últimos minutos de su hijo.

Según su relato, Junior Ariel llegó a la vivienda acompañado de un hombre de contextura robusta, estatura mediana y cutis moreno, que vestía una remera celeste y un short tipo capri blanco.

Poco después de haber ingresado, el joven volvió a salir a la calle. Fue en ese instante que se escucharon varias detonaciones de arma de fuego.

Al salir a verificar, los familiares encontraron a Castro Lescano tendido en el suelo con heridas de gravedad en zonas vitales. Recibió impactos de bala en el pecho y en la cabeza.

A pesar de que fue auxiliado de urgencia y trasladado hasta un centro asistencial en la ciudad de Ñemby, los médicos confirmaron su fallecimiento poco después de su ingreso debido a la gravedad de las lesiones.

Antecedentes y sospechas

Un dato crucial para la investigación es la declaración de la madre, quien reveló que su hijo había recibido amenazas de muerte con anterioridad, aunque no pudo precisar el origen de las mismas ni el motivo.

Hasta el momento, no hay detenidos por el caso. Los investigadores de la Policía Nacional y el Ministerio Público trabajan en la identificación del acompañante del fallecido y en el rastreo de posibles testigos o cámaras de seguridad en las inmediaciones para esclarecer la identidad de los autores del crimen.