Video: adolescente huyó de la Policía y chocó contra un motocarro en Barrio Obrero

Según datos brindados por el subcomisario Francisco Caballero, de la Comisaría 31 de Barrio Obrero, el hecho ocurrió alrededor de las 16:30, mientras efectivos realizaban controles preventivos para cubrir la entrada y salida de algunos barrios de Asunción. Durante el procedimiento, los agentes divisaron a un motociclista y le realizaron la señal de “pare”, pero el conductor hizo caso omiso y se dio a la fuga.

La persecución se inició en la intersección de 21 Proyectadas y Antequera y se extendió hasta 31 Proyectadas y Antequera, donde el motociclista que huía embistió contra un motocarro, provocando el vuelco del vehículo.

Lea más: Ebrios protagonizaron choques mortales; uno se fue a la cárcel y el otro, a su casa

Como consecuencia del impacto, resultó herido el conductor del motocarro, quien se desempeña como repartidor de bebidas, además del propio motociclista. Ambos sufrieron golpes y cortes, aunque el adolescente llevó la peor parte y fue derivado al Hospital de Trauma, donde permanece internado a raíz de las lesiones sufridas.

El subcomisario confirmó que el conductor de la motocicleta es menor de edad y no cuenta con antecedentes penales. Hasta el momento, se desconoce el motivo exacto de la huida. El caso continúa siendo investigado por la Policía Nacional.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Colisión de motos deja un herido y daños materiales en Misiones