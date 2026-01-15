Casi 900 denuncias por violencia familiar en Pedro Juan Caballero en 2025

Datos recogidos de las unidades penales del Ministerio Público, sede regional Pedro Juan Caballero, permiten contabilizar un total de 889 causas abiertas por Violencia Familiar en el 2025, cantidad similar a la del año 2024 cuando fueron registradas 884 denuncias en total. Si bien los casos tuvieron diversas características en cuanto a sus protagonistas, la absoluta mayoría se trata de denuncias presentadas por mujeres contra sus respectivas parejas, indican los informes.

Son 46 denuncias por violencia este año

Los registros de la Oficina de Denuncias Penales de la Fiscalía de Pedro Juan Caballero indican que en lo que va de 2026 fueron presentadas, en total, 46 denuncias por violencia familiar ante el Ministerio Público de Pedro Juan Caballero, lo que representa un promedio de más de tres denuncias por día desde que comenzó el año.

La contradenuncia y el desistimiento, algunas particularidades

Datos recabados con funcionarios de la Fiscalía de Pedro Juan Caballero señalaron, sin brindar cifras exactas, que durante 2025 aumentó el número de las denominadas “contradenuncias”. Es decir, los hombres denunciados por violencia familiar también formularon la misma acción acusando por el mismo delito a sus parejas, lo que en varias ocasiones se trató de una estrategia para evadir el peso de la ley.

Otra particularidad de muchos de los casos es el desistimiento de las mujeres víctimas de violencia. Esta decisión, por lo general, está relacionada con la dependencia económica de la mujer respecto al hombre denunciado, según indicaron desde la institución.