Aumento de feminicidios: qué estaría fallando, según el Ministerio de la Mujer

Al menos una mujer fue asesinada cada dos días en estas primeras semanas del año, según los datos oficiales del Ministerio Público. Esos seis casos tipificados como feminicidios no solo conmocionaron a la población sino que una vez más traen a colación del debate del machismo y las causas de estos crímenes.

Stella Villamayor, viceministra de Protección de los Derechos de las Mujeres, expresó su preocupación ante el aumento de casos y aseguró que el Ministerio de la Mujer ya inició un proceso de evaluación interna frente a cifras que calificó como alarmantes.

“Cerramos el 2025 con 37 feminicidios, 55 tentativas y 38.000 causas ingresadas al Ministerio Público. Y a solo quince días de enero de 2026 ya tenemos seis mujeres muertas, seis familias destrozadas”, afirmó.

Explicó que el ministerio está trabajando sobre tres líneas prioritarias: prevención, atención y protección. En prevención, mencionó el refuerzo de campañas de sensibilización y capacitación. En atención, sostuvo que se busca fortalecer los servicios existentes y lograr que más mujeres conozcan a dónde acudir. En protección, recordó que existen albergues para mujeres en situación de violencia extrema, donde pueden resguardarse junto a sus hijos.

¿Qué está fallando con la Ley de protección a las mujeres?

Consultada sobre la efectividad de la Ley 5777, “De Protección Integral a las Mujeres contra toda forma de violencia” Villamayor admitió que hay varios inconvenientes. “Tenemos avances normativos, pero falta la aplicabilidad de esta ley”, destacó.

No obstante, defendió su importancia como herramienta. “La 5777 visibiliza estos tipos de violencia que padece la mujer y permite comprender que no es solo un problema privado, sino una problemática pública”, argumentó.

Reconoció que la norma aún no tiene una efectividad total, pero aseguró que se sigue trabajando para mejorar su implementación.

Los factores clave en la lucha contra feminicidios

La viceministra atribuyó parte del problema a factores culturales. “Seguimos con ese sistema patriarcal. Tenemos que apostar a la educación, a volver a centrar los valores en el respeto y la igualdad de derechos. La educación es clave”, sostuvo.

También señaló que muchas mujeres no denuncian por miedo, dependencia económica o por intentar mantener el núcleo familiar. “Naturalizan situaciones de violencia y tienen miedo de denunciar. Eso también forma parte de lo cultural que todavía persiste”, expresó.

Más denuncias y mayor acceso a servicios

Villamayor aseguró en ese contexto que, tras la promulgación de la ley, aumentaron las denuncias. “Estas 38.000 causas ingresadas muestran que las mujeres saben que deben denunciar y recurrir a las instituciones”, destacó.

Detalló además que en 2025 el Ministerio de la Mujer alcanzó a más de 11.000 mujeres y brindó más de 25.800 servicios, a través de programas como la línea 137 y Ciudad Mujer.

Qué está haciendo el Gobierno

Remarcó que la problemática no puede abordarse solo desde una institución. “La respuesta tiene que ser a nivel estatal. Policía Nacional, Ministerio Público, Defensa Pública y Poder Judicial forman parte del sistema de protección”, afirmó.

En ese marco, anunció la convocatoria a una mesa interinstitucional para definir estrategias inmediatas y efectivas frente al aumento de casos de feminicidio en estos primeros días del año.