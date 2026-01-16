Allanan vivienda en Coronel Oviedo y detienen a presunta “reina del microtráfico” con crack y marihuana

El procedimiento se realizó a las 05:30 de este viernes, en una vivienda ubicada en la fracción Los Mangales, sector conocido como barrio Chino, del barrio San Isidro de esta ciudad. El allanamiento fue ejecutado en cumplimiento de un mandamiento judicial firmado por el juez Gustavo Ovelar Benítez.
Durante la intervención fueron aprehendidos cinco sospechosos, todos domiciliados en el lugar: Alberto González, alias “Narco” (42), con antecedente por violencia familiar; Óscar Antonio Valdez, alias “Ka’i” (38), con arresto domiciliario por resistencia; Ricardo Ismael Martínez, alias “Gato” (29); Ever Gabriel Valdez Ayala (32), también con arresto domiciliario por resistencia; y Tania Lisbel Mendoza Cabrera, alias “Tania’i” (23), con orden de captura por hurto agravado, señalada por los intervinientes como presunta distribuidora principal de drogas en el sector.
Como evidencias, fueron incautados 14 moñitos de presunta cocaína tipo crack, otros dos moños de la misma sustancia, dos moños de presunta marihuana y dinero en efectivo por valor de G. 114.000, presumiblemente producto de la comercialización de estupefacientes.
El operativo estuvo encabezado por la agente fiscal Noelia Montanía, de la Unidad Penal N° 2 de Coronel Oviedo, con acompañamiento de efectivos policiales de la caseta San Luis.
Los aprehendidos permanecen a disposición del Ministerio Público, mientras que las sustancias incautadas fueron remitidas a la Fiscalía para el pesaje correspondiente, a cargo del personal de Antinarcóticos de la Policía Nacional.