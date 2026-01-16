Aprehenden a un hombre por presunta violencia familiar en Ayolas

De acuerdo con el informe policial, la llamada alertó sobre un presunto episodio de violencia familiar y solicitó la presencia inmediata de los uniformados. En respuesta, los suboficiales Alejandro Jacquet, Abel Saavedra, Marcelo Torres y Antonio Martínez se trasladaron hasta el domicilio del denunciante.

En el lugar, Bernarda Areco Ávila (43 años) manifestó a los intervinientes que durante la noche del jueves su pareja, Carlos Milcíades Villalba, se encontraba con amigos en su vivienda, consumiendo bebidas alcohólicas con motivo del festejo de su cumpleaños.

Indicó que, ya en horas de la mañana, tras la retirada de los invitados, el hombre comenzó a reclamarle a ella y a su hija por no haberlo saludado, incurriendo en agresiones verbales.

Según el relato, posteriormente el supuesto agresor habría intentado buscar objetos en la cocina con intenciones de atacarlas, situación que fue aprovechada por la denunciante para salir del domicilio junto a la menor y resguardarse en la vivienda de su hermana, desde donde se realizó la denuncia correspondiente.

Tras el testimonio de la víctima, los efectivos policiales ingresaron a la vivienda y procedieron a la aprehensión del presunto autor. Durante el procedimiento se incautó un cuchillo de mesa que se encontraba en poder del aprehendido.

El detenido fue trasladado hasta el Hospital Integrado de Ayolas para la inspección médica de rigor y luego derivado a la sede policial.

El mismo permanecerá en libre comunicación, conforme a lo dispuesto por la agente fiscal interviniente, abogada Stella Mary Cano.

