Camión militar volcó en la Ruta PY03 esta mañana

El hecho ocurrió alrededor de las 07:15, en el kilómetro 85 de la ruta nacional N° 03 “Gral. Elizardo Aquino”. El vehículo involucrado es un camión IVECO Daily, color verde, sin chapa, que se encontraba al servicio del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI).

El rodado estaba al mando del sargento ayudante Wilfrido Moral Fariña (33), personal militar con destino en el Comando Logístico, quien iba acompañado por el capitán Víctor Orlando Medina Molinas (43) también perteneciente a las Fuerzas Armadas.

Lea más: Médico muere en choque contra un bus sobre la ruta PY03 en San Pedro

Militares salieron ilesos

De acuerdo al reporte policial, ambos uniformados resultaron ilesos tras el vuelco. El ministro de Defensa Óscar González destacó que ambos utilizaban cinturones de seguridad, por lo cual solo resultaron con golpes sin gravedad.

Aseguró que el camión habría sufrido el reventón de un neumático, lo que hizo que el conductor perdiera el control y terminara volcando. Afirmó que el vehículo estaba en condiciones y no quiso hablar respecto al mal estado de la ruta, donde se vienen registrando también varios percances.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Quejas sobre la gestión de “la mejor ministra de Obras Públicas de la historia del Paraguay”

El vehículo pertenece a la SENABICO y estaba asignado a tareas operativas. Los militares se dirigían hacia una de las bases de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) al momento del accidente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La Policía Nacional intervino en el procedimiento y dejó constancia del hecho como accidente de tránsito con daños materiales.