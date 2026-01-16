Muerte de tarotista en PJC: las dos hipótesis que manejan los investigadores

Los investigadores trabajan sobre dos hipótesis en el marco investigativo del caso de homicidio ocurrido en la noche del jueves en Pedro Juan Caballero y en el que resultó víctima Rodrigo Cristaldo Pereira, de 23 años, brasileño, hijo de paraguayos, asesinado a tiros por un sujeto que se desplazaba en una motocicleta cuando se preparaba para recibir a un cliente, con el atuendo que acostumbraba utilizar en su condición de tarotista y vidente puesto y el “consultorio” listo para llevar a cabo una sesión espiritual.

Algún cliente descontento acabó con su vida o sería de tinte pasional, según indicaron los integrantes del equipo de investigación del caso encabezado por la fiscal Katia Uemura.

“No hay reporte de una amenaza previa, se puede presumir que el crimen está relacionado con el trabajo que hacía, pero no podemos descartar otras hipótesis”, indicó el comisario Abel Cantero, subjefe de Investigaciones de la Policía Nacional en Amambay.

Crimen pasional, otra de las hipótesis

Fuentes investigativas señalaron que, por la naturaleza del trabajo como tarotista y una especie de vidente que realizaba Rodrigo Cristaldo Pereira (23), siempre puede estar expuesto al peligro.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por otra parte, se tiene la presunción de que pudo tratarse de un crimen de tinte pasional. “Al parecer era una especie de vidente, el trasfondo que manejamos es que podía ser algún cliente descontento; otra de las aristas que se maneja es que podría tratarse de un crimen de tinte pasional, pero son suposiciones muy vagas”, expresó la fiscal de turno de Pedro Juan Caballero, Katia Uemura.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La misma agregó que las evidencias encontradas en la escena del crimen e incautadas entre las que se encuentran 2 celulares, están siendo objeto de análisis a los efectos de constatar elementos relevantes para la investigación.

Lea más: Asesinan a balazos a joven tarotista brasiguayo en Pedro Juan Caballero

Rodrigo Cristaldo Pereira (23) fue blanco de ataque a tiros el jueves último y murió en el acto en la puerta de su casa en el barrio Santa Ana de la ciudad de Pedro Juan Caballero. El solitario asesino huyó del lugar tras cometer el crimen y hasta ahora se encuentra con paradero desconocido.