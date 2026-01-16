Piden captura de madre y su pareja por brutal agresión a niña de 5 años

El juez penal de garantías de Julián Augusto Saldívar, Renzo Ariel Vera Moreno, a través de su Auto Interlocutorio (AI) N° 107 del 14 de enero, declaró la rebeldía de C. A. S. B. (37) y la madre de la niña, imputados por la brutal golpiza sufrida por la criatura en octubre pasado. Esto a pedido de la Fiscalía, porque los mismos no comparecieron a su audiencia de imposición de medidas.

Así también, por AI N° 122, el magistrado ordenó la captura internacional, con fin es de extradición de del hombre y la madre de la niña. En tal sentido, remitió oficio a la oficina de Interpol-Paraguay, para que se dé cumplimiento al requerimiento.

De acuerdo con los antecedentes del caso, poco después de las 00:20 del 1 de octubre de 2025, una niña de 5 años fue brutalmente agredida con golpes por C. A. S. B. (37), pareja sentimental de la madre de 23 años y nacionalidad argentina, bajo cuyo cuidado se encontraba la menor de edad. El hecho ocurrió en la ciudad de Julián Augusto Saldívar, del departamento Central.

A consecuencia de la agresión, la niña fue auxiliada por la propia madre hasta el Hospital General San Lorenzo (de Calle’i), donde fue atendida y se le diagnosticó un traumatismo de cráneo encefálico severo, hemorragia subdural con fisura, desvío de línea, politraumatizado.

Madre abandonó a su hija en hospital

El médico derivó a la pequeña hasta el Hospital de Trauma de Asunción, hasta donde la mujer acompañó a su hija, que fue internada en grave estado, incluso entró en coma, posteriormente huyó del lugar. Tras tomar conocimiento del caso, intervinieron la fiscala Blanca Aquino y la defensora de la Niñez y Adolescencia, abogada María Luisa López.

La representante del Ministerio Público imputó al hombre y a la madre de la niña, por los hechos punibles de violencia familiar, violación del deber de cuidado y educación, lesión grave y también, por homicidio doloso en grado de tentativa.