Anciana fue emboscada y degollada por su vecino en Amambay

Una mujer indígena de 75 años identificada como Teódula Ramírez Cabrera, fue víctima de asesinato en la comunidad indígena Pikykua, colonia Puente Aquidabán del distrito de Bella Vista Norte.

El supuesto autor del hecho fue identificado como Marcio Riveros Duarte, indígena de 41 años, según informó la Policía Nacional. Según datos recabados con lugareños, víctima y victimario mantuvieron una acalorada discusión durante una ronda de tragos en la noche del viernes, posteriormente, el sospechoso se retiró del lugar, más tarde la víctima también hizo lo mismo.

Las investigaciones señalan que Riveros Duarte habría esperado en un sendero a la anciana, le emboscó y le cortó el cuello, ocasionándole la muerte. Un líder de la comunidad capturó al sospechoso y lo entregó a las autoridades.

Sospechoso fue aprehendido

El único sospechoso del crimen, identificado como Marcio Riveros Duarte (41) fue aprehendido por disposición de la fiscal de Pedro Juan Caballero, Katia Uemura. El mismo sería imputado en las próximas horas por homicidio doloso y no por feminicidio, teniendo en cuenta que no existía ningún vínculo entre el supuesto autor y la víctima.

En el lugar del hecho, además de los agentes policiales y la fiscal de turno, también intervino el médico forense doctor Marcos Prieto quien inspeccionó el cadáver y determinó como probable causa de muerte “Shock hipovolémico por herida con arma blanca; tenía una herida contuso cortante en el cuello, producida con un machetillo”, detalló Prieto.

El asesinato habría ocurrido anoche y el hallazgo del cadáver se produjo este sábado.