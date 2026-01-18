Video: adulto mayor y su mascota pierden la vida tras ser atropellados en Luque

Alrededor de las 04:17 de hoy, un vehículo aplastó a un perro y luego atropelló a un adulto mayor en la compañía Costa Sosa de Luque. El conductor del automóvil fue identificado como Pedro Alexander Mafrudis (21), quien dio negativo al alcotest.

El fallecido fue identificado como Juan Cancio Riquelme Giménez (83) y también perdió la vida en el hecho su mascota, ‘Tom’, ya que ambos se encontraban compartiendo con otras personas al lado de un comercio.

Los familiares de Riquelme Giménez habían desconfiado del resultado negativo de la prueba de alcohol, por lo que solicitaron a la Policía Nacional que se realice otra y esta volvió a tener un resultado de 0,00, según los intervinientes.

Sobre el caso, el fiscal Jorge Escobar adelantó que Mafrudis será imputado por homicidio culposo y se solicitará su prisión preventiva. Asimismo, el agente también detalló que reportará el caso ante la Unidad Especializada de Protección Animal.

