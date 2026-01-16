San Pedro: bache habría causado otro accidente fatal sobre la ruta PY08

Durante la tarde de ayer se registró un accidente de tránsito en la Ruta PY08, específicamente en la zona de la Colonia Primavera, Lima, departamento de San Pedro.

La víctima fue identificada como Gennifer Noemí Candia Fernández (23), quien conducía una motocicleta en la mencionada ruta. La joven fue hospitalizada luego del hecho que involucró a una camioneta y hoy se confirmó su deceso en el Hospital General de Santa Rosa del Aguaray.

El otro vehículo, una camioneta Isuzu, estaba al mando de Juan Carlos Laws (43). Fue el hombre quien comunicó a la Policía sobre el accidente de tránsito y quedó aprehendido por disposición fiscal.

Según los familiares de la mujer, ella habría intentado esquivar un bache sobre la ruta y durante su maniobra habría perdido el control de la motocicleta, por lo que cayó al asfalto y ahí habría sido impactada por la camioneta.

Ruta PY08 enluta a otra familia

El 8 de enero pasado dos personas fallecieron tras una grave colisión de vehículos el km 406 de la ruta PY08, también en la zona del distrito de Lima.

Según datos del corresponsal de ABC Color en la zona, Sergio Escobar Rober, el siniestro en el que perdió la vida la joven motociclista, se registró en cercanías del ocurrido el jueves 8 de enero, en el que perdieron la vida una abogada y su hijo de profesión médico, mientras otro hijo quedó gravemente herido.

Recientemente, el presidente Santiago Peña aseguró que el accidente fatal en la ruta PY08 donde dos personas -madre e hijo- perdieron la vida, fue por un adelantamiento indebido. Sin embargo, la versión del Ministerio Público señala que la causa habría sido el pésimo estado de la ruta.

En medio de este caso, hoy el senador cartista Basilio “Bachi” Núñez, sin aparente intención de responsabilizar al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), presentó ante la Comisión Permanente un proyecto para declarar emergencia por los siniestros viales en todo el territorio nacional.

