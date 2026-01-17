Inseguridad en IPS: asaltan a una enfermera con un machetillo en el cuello

Una enfermera de 39 años fue asaltada cerca de las 3:20 mientras se encontraba cumpliendo funciones como personal de blanco en el Hospital Yrendague del IPS, según consta en la denuncia policial.

La mujer manifestó que un hombre de contextura delgada, tez morena y con capucha cubriéndole parte del rostro ingresó al área donde se encontraba y la acorralló contra la pared con un arma blanca. Le exigió la entrega de sus pertenencias e incluso la amenazó de muerte si gritaba.

El delincuente logró apoderarse así de una cartera con objetos personales antes de darse a la fuga. En su declaración, la denunciante también dejó constancia de que el hospital no cuenta con suficiente personal de seguridad, situación que —según señaló— expone permanentemente al personal de salud a hechos de inseguridad.

Sindicato exigen medidas urgentes

Tras el hecho, el Sindicato Auténtico de Defensa del IPS (SINADIPS) emitió un comunicado público en el que confirmó que la enfermera fue amenazada con un “machetillo en el cuello” y calificó el episodio como una situación de “pánico y extrema desesperación”.

El gremio denunció que al momento del asalto no había presencia policial ni seguridad interna suficiente dentro del hospital, lo que dejó completamente desprotegidos tanto a la víctima como al resto de los trabajadores.

“Denunciamos la situación crítica de inseguridad en la que se encuentra el personal de enfermería y los demás trabajadores de la previsional”, señala el comunicado.

Asimismo, el sindicato exigió a las autoridades del IPS asumir su responsabilidad y garantizar de manera inmediata la seguridad en los establecimientos de salud. Advirtieron que este tipo de hechos podrían repetirse si no se adoptan medidas urgentes.