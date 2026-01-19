Incendian vehículo frente a vivienda en presunto ataque por celos

Un incendio de vehículo se registró alrededor de las 02:00 del domingo en el barrio Santa Librada de Asunción, en un hecho que sería producto de un presunto ataque de celos por parte de la expareja de una mujer, según indicaron vecinos del lugar.

El siniestro ocurrió cuando el automóvil se encontraba estacionado frente a una vivienda, donde reside la propietaria del rodado. Hasta el sitio acudieron voluntarios de la Quinta Compañía de Bomberos de Lambaré, quienes lograron sofocar las llamas y evitar que el fuego se propague a otras casas.

Lea más: Bomberos controlan voraz incendio en basural de Asunción

Sospechan que el incendio fue provocado

El teniente Nicolás Cáceres, de la Quinta Compañía de Bomberos, explicó que, de acuerdo con los primeros indicios y testimonios recogidos en el lugar, el incendio habría sido intencional. “Según comentarios de los vecinos y lo que se pudo observar, aparentemente el incendio fue provocado”, señaló.

Durante el procedimiento, personal policial halló un bidón de cinco litros con restos de combustible, lo que refuerza la hipótesis de que el fuego fue iniciado de manera deliberada.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Mercado 4: bomberos controlan incendio en depósito de celulares

Evacuación por seguridad

Debido a la intensa radiación de calor, los bomberos evacuaron de forma preventiva la vivienda ubicada frente al vehículo incendiado, ya que la estructura fue afectada parcialmente. En el interior de la casa se encontraba solo la propietaria del automóvil, quien no sufrió lesiones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Afortunadamente, al momento del incendio no había personas dentro del vehículo.

Hipótesis de un trasfondo pasional

Vecinos de la zona manifestaron a los intervinientes que el ataque habría sido motivado por celos, presuntamente cometido por un hombre, expareja de la dueña del rodado. No obstante, hasta el momento no se cuenta con una versión oficial de la afectada ni con personas detenidas.

El hecho ocurrió en jurisdicción de la Comisaría Octava Metropolitana, en la zona de las calles Pizarro y Bellotto. La Policía Nacional inició las investigaciones para esclarecer lo sucedido e identificar al presunto responsable.