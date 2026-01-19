“Operativo Verano Seguro” deja varias personas detenidas en Concepción

Bajo la dirección de la fiscala Carolina Quevedo Lailla, agentes de la Policía Nacional recorrieron diferentes barrios de la ciudad de Concepción. En las últimas semanas se venían registrando, principalmente, peleas en las calles de la Perla del Norte.

Las autoridades respondieron con un operativo que involucró a distintas comisarías ubicadas en el área metropolitana, a los que se sumaron los funcionarios de la Fiscalía.

El viernes se reportó la aprehensión de un total de ocho personas, mientras que el sábado fueron seis los aprehendidos, todos por perturbación a la paz pública, y se incautaron armas blancas.

Ayer se informó de una intervención en un caso de polución sonora, donde se incautó un vehículo que tenía instalado un equipo de audio en su valijera.

El jefe de prevención y seguridad de la Policía Nacional en el departamento de Concepción, comisario principal Juan López, dijo que durante el fin e inicio de semana también se incautaron motocicletas y estupefacientes. Hubo 14 personas detenidas o aprehendidas, explicó el jefe policial.

Asimismo, mencionó que entre el viernes y el domingo no se denunciaron robos, hurtos ni despojos.

Aseguró que, de ser necesario, los controles se realizarán en forma permanente y no solo los fines de semana.