Penal de máxima seguridad tiene déficit de personal: hay pocos postulantes a guardiacárceles

La fuga de los dos reos de la Penitenciaría Minga Guazú, considera de “máxima seguridad”, se encuentra en etapa de investigación preliminar. El viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel, aseguró que ninguno pertenece a un grupo criminal reconocido y que todos los guardiacárceles que estaban de guardia serán investigados, sobre todo los encargados del sector por el cual escaparon y los que debían hacer los controles y permitieron que tuvieran herramientas cortantes adentro de sus celdas.

En ese contexto, el viceministro señaló que tienen un problema de escasez de guardias de seguridad para este penal.

“El llamado fue para trescientos cargos de agentes penitenciarios para Minga Guazú y la cantidad de personas que se postularon eran menos de 100”, afirmó durante la conferencia de prensa. Añadió además que, incluso entre quienes se postulan, muchos no completan el proceso. “En el proceso de selección hay merma. Hay gente que no cumple los requisitos o que deserta en el curso de formación”, declaró.

Actualmente, el penal cuenta con aproximadamente 300 agentes penitenciarios distribuidos en tres grupos de guardia, es decir, unos 100 por turno. Sin embargo, Maciel admitió que la cifra es insuficiente. “Se requiere más, aproximadamente unos cincuenta más por cada grupo de guardia, como mínimo”, explicó. También indicó que la situación ideal sería contar con una proporción de un agente por cada diez personas privadas de libertad.

Campaña para captar a más guardias

El viceministro reconoció que la baja postulación está vinculada a la percepción social sobre el trabajo penitenciario. “Tenemos que reconocer que la función de agente penitenciario tampoco es una función aspiracional”, sostuvo. Por ello, adelantó que el Ministerio insistirá con nuevos llamados y apuntará a una mejor campaña de captación. “Vamos a seguir insistiendo para que se postulen los jóvenes, porque necesitamos más gente”, manifestó.

Maciel precisó además que los agentes actualmente asignados al penal de Minga Guazú son nuevos. “Son los nuevos, todos son nuevos”, remarcó, y reiteró que, pese a haber cargos disponibles, la respuesta ciudadana a las convocatorias ha sido muy baja.

Garita estaba a cargo de la Policía, sostienen

Pese a que la Policía asegura que un guardia del Ministerio de Justicia debía estar en la garita utilizada para escapar, el viceministro aseguró que todas las garitas debían estar cubiertas por policías y el control perimetral está a cargo de militares.

No obstante, aseguró que “por de pronto” la fuga no se debió a la falta de guardias. “No fue por falta de personal al menos dentro de los módulos, sino por el hecho de que tenían las herramientas con las que cortaron el barrote”, manifestó.

Aseguró que sí saltaron las alarmas y se avisó lo ocurrido. Sin embargo, todavía se deben investigar todas las circunstancias.

“Asuntos Internos y Anticorrupción ya se está trasladando para hacer todas las indagaciones”, manifestó. Todos los agentes penitenciarios estarán siendo investigados en los próximos días. Cuando se designe a un interventor, el director permanecerá apartado del cargo mientras dure el sumario.