Video: cruzó la ruta sin mirar durante una pelea y murió arrollado por un camión

Un accidente de tránsito ocurrió este lunes en la ciudad de Villa Elisa, cuando un hombre fue arrollado por un camión tras protagonizar una aparente discusión en medio de la ruta PY01, Acceso Sur. El hecho quedó registrado en un video de circuito cerrado al que tuvo acceso ABC.

Según las imágenes, dos hombres se encontraban discutiendo sobre el cordón separador de la ruta PY01. De acuerdo con el informe policial, la víctima estaba discutiendo con Walter Luis Martínez Candia, de 26 años

Tras la pelea, uno de ellos decidió cruzar la ruta de manera imprudente y es embestido por un camión de gran porte que circulaba por la zona.

Tras el impacto, la víctima quedó debajo del vehículo. Bomberos voluntarios de Villa Elisa acudieron al lugar y lo auxiliaron. Debido a su estado grave, fue trasladado de urgencia al Hospital de Trauma.

La Comisaría 11ª Central informó que el hecho se registró alrededor de las 11:00 sobre la ruta PY01 y la calle Belén, en el barrio Tres Bocas. Al llegar al sitio, los agentes encontraron a un hombre de sexo masculino, aún consciente, con lesiones en varias partes del cuerpo, debajo de un camión marca Scania, modelo R124.

El conductor involucrado fue identificado, quien quedó demorado para los procedimientos de rigor.

El conductor del camión fue trasladado a la base de la Patrulla Caminera para someterse a la prueba de alcotest, por disposición del Ministerio Público. También se convocó al Departamento de Criminalística para la identificación de la víctima en el centro asistencial.

Fallecimiento de la víctima

Inicialmente, la identidad del hombre no pudo ser confirmada. Sin embargo, a las 14:15 se reportó su fallecimiento a causa de un shock hipovolémico, en el Hospital del Trauma, según el parte policial.