Video: aparatoso choque entre camiones en la ruta PY08

La Ruta PY08, específicamente en zona de Lima, volvió a ser escenario de un aparatoso accidente de tránsito. Hoy, dos camiones colisionaron y uno de sus conductores habría resultado gravemente herido.

El herido fue identificado como Eulalio Cuenca (34), quien fue auxiliado y trasladado hasta el Hospital de Santa Rosa del Aguaray, conforme a datos policiales. Cuenca conducía un camión Volkswagen con chapa CCU 961.

La otra víctima es Rodrigo Díaz Franco, quien conducía un camión Mercedes Benz con matrícula CBB 450. Sobre su estado, de momento no se conocen mayores informaciones.

Ruta fatal y abandonada

Este año, la Ruta PY08 se cobró la vida de tres personas, siendo la última una joven motociclista de 23 años que falleció ayer en el Hospital de Santa Rosa del Aguaray. Los pobladores de Lima y otros distritos reclaman que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) tiene abandonado el tramo que está plagado de peligrosos baches.

