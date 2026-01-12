Choque de motocicletas deja dos menores lesionados en Ayolas

De acuerdo con el informe de la Dirección de Policía de Prevención y Seguridad de Misiones, se trató de un accidente de tránsito con daños materiales y personas lesionadas, ocurrido este lunes 12 de enero de 2026. Los vehículos involucrados fueron una motocicleta marca Star, modelo Genius, de 110 cc, sin chapa, y una motocicleta marca Kenton, modelo GTR, de 150 cc. A consecuencia del impacto, los ocupantes de ambos biciclos sufrieron lesiones de consideración.

Heridos fueron auxiliados

Tras el choque, los heridos fueron auxiliados inicialmente en el lugar por personal interviniente, hasta la llegada del Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Posteriormente, ambos menores de edad fueron trasladados al Hospital Integrado (IPS y MSPyBS) de Ayolas, donde quedaron internados bajo observación médica para una mejor evaluación de su estado de salud.

El procedimiento fue comunicado al agente fiscal de turno, abogado Hugo Dávalos, quien dispuso que ambas motocicletas sean remitidas al Ministerio Público. Asimismo, ordenó que los conductores, al tratarse de menores de edad, sean entregados a sus padres o responsables legales. En tanto, personal policial continúa con las averiguaciones para esclarecer las causas del accidente.

