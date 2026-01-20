Obrero muere tras caer de un edificio: aún no están claras las circunstancias

Un joven identificado como Robert Gabriel Olmedo, de 25 años, perdió la vida luego de caer de una gran altura mientras se encontraba realizando trabajos en un edificio en construcción en la zona en la intersección de las calles Quesada y Teniente Zotti, Villa Morra.

El comisario principal de la Comisaría 6.ª, Sabino López, mencionó que hasta el momento no tienen esclarecida la situación de cómo se produjo el accidente, pero aclaró que se realizaron todos los relevamientos correspondientes y ahora el caso está en manos de la Fiscalía.

“En la mañana de ayer tuvimos el reporte del sistema 911 de una persona que cayó de una obra de construcción. Supuestamente, cayó del piso 22 y cuando llegaron los oficiales, constataron que perdió la vida de forma inmediata”, comentó el comisario.

Seguidamente, el oficial señaló que se hizo todo lo correspondiente para rescatar las evidencias para proseguir con una investigación profunda. “Algo falló para que suceda esto. Aún no sabemos si fue el sistema de seguridad o si no contaba con el mismo”.

“Lo que se pudo notar a simple vista es que tenía el casco de seguridad. En lo que respecta a un cinturón de seguridad o arnés, no me consta”, acotó.

Según el informe, una persona más estaba trabajando en ese piso al momento del accidente y lo poco que manifestó fue que en un momento se soltó algo. “Ahora, esta persona va a tener que declarar ante la Fiscalía para saber lo que sucedió exactamente”.