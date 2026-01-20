Otorgan libertad a extitular de Indert, pero igual seguirá preso

El Tribunal de Sentencia de Feria, presidido por la jueza Rossana Maldonado e integrado por sus colegas Juan Pablo Mendoza y Darío Báez, concedió la libertad ambulatoria a Ignacio Luis Ortigoza Samudio, extitular del Indert, en el marco de una causa por presunta lesión de confianza, en relación con la cual se fijó para el próximo 5 de febrero el inicio del juicio oral y público.

Los jueces Darío Báez y Juan Pablo Mendoza votaron por otorgar la medida de libertad al encausado, en tanto que Rossana Maldonado votó en disidencia, en el sentido de no otorgar dicha medida y en consecuencia mantener la prisión preventiva para Ortigoza.

Lea más: Extitular del Indert Luis Ortigoza va a juicio por presunta estafa con tierras de aeropuerto

Según lo señalado por Maldonado en su voto, “es cierto que ha compurgado la pena mínima, pero si bien es cierto ha presentado dos propiedades, no se tienen a la vista las condiciones de dominio; además, como dijo su abogado defensor, él (por Ortigoza) siempre estuvo en su domicilio, pero tuvo conocimiento del proceso y aún así no se ha sometido a él”.

El extitular del Indert Luis Ortigoza fue detenido fortuitamente el 5 de julio de 2025, durante unos allanamientos realizados en el marco al combate al crimen organizado. El mismo permaneció prófugo por 6 años, desde el 2019, cuando se requirió su captura por hechos de corrupción.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Si bien los jueces decretaron la libertad de Ortigoza en el marco de la causa relacionada a la adjudicación irregular de unas 52.000 hectáreas, en la colonia Mayor Pablo Lagerenza, distrito de Bahía Negra, Alto Paraguay, él seguirá preso por los otros procesos que tiene en contra.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Luis Ortigoza estuvo asistido por el abogado defensor Miguel Ángel Martínez Batista, mientras que el Ministerio Público estuvo representado por la fiscala Belinda Bobadilla, quien participó a través de medios telemáticos.

Lea más: Luis Ortigoza no se somete a la justicia

Perjuicio de G. 15.000 millones por venta de lotes en Bahía Negra

De acuerdo con los antecedentes, los fiscales fiscales René Fernández y Silvia Cabrera, acusaron en abril de 2015 a Luis Ortigoza y otras 12 personas en el año 2015. El juez penal de garantías Hugo Sosa Pasmor había elevado a juicio oral y público la causa el 23 de octubre de 2015.

Junto con Ortigoza, también fueron acusados en aquella oportunidad Hermes Barrios Gaona, Mirtha Graciela Díaz de Palacios, Elvio Aurelio Araújo Florentín, Martín López Agüero, Silo Guerreros Acosta, Mirta Lourdes Araújo Armoa, Antenor Dionisio González, Anselmo Benítez González, Alfredo González Ramírez, Ide Joel González Ramírez, Lino Marín Brizuela, Enriqueta Guerrero de González y Bernardino Benítez González.

Lea más: Extitular del Indert Luis Ortigoza va a juicio por presunta estafa con tierras de aeropuerto

Los datos del caso señalan que entre noviembre y diciembre del 2012 Ortigoza autorizó, vía resoluciones presidenciales, la percepción de sumas de dinero inferiores a los precios vigentes al momento de la realización de los trámites de adjudicación y titulación de inmuebles.

Esos inmuebles, que totalizan 52.000 hectáreas, fueron adjudicados en forma irregular a 13 personas que figuran como cómplices del hecho punible de lesión de confianza. Estas se encuentran ubicadas en en la colonia Mayor Pablo Lagerenza, distrito de Bahía Negra, departamento de Alto Paraguay.

A través de dicha maniobra, efectuada supuestamente por Luis Ortigoza, ejerciendo la administración pública en el Indert, causó un perjuicio patrimonial al ente de G. 15.381.715.000.

Lea más: Condenan a extitular del Indert Ignacio Ortigoza por adjudicación irregular de tierras

Otras causas contra Luis Ortigoza

El 22 de diciembre de 2025, un Tribunal de Sentencia condenó a Luis Ortigoza, a 3 años y 6 meses de prisión por la producción inmediata de documentos públicos de contenido falso.

La fiscala Yeimi Adle refirió que según la investigación fiscal, Ortigoza adjudicó en diciembre de 2012 un inmueble de aproximadamente 7 hectáreas a cinco personas, pese a que el terreno era parte del refugio biológico de Mbaracayú y pertenecía a Itaipú Binacional. Esto ocasionó un perjuicio patrimonial de G. 40.000 millones al Indert.

La fiscala explicó que quedó probado que en los certificados de adjudicación se consignó falsamente que los beneficiarios eran sujetos de la reforma agraria y que los expedientes contaban con dictámenes favorables de la asesoría jurídica del Indert, cuando en realidad esos trámites nunca existieron.

Otros procesos abiertos: