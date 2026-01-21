Paraguarí: Cuestionan procedimiento fiscal por muerte de militar en accidente fatal en la ruta PY01

El accidente de consecuencias fatales ocurrió el pasado 8 de enero, aproximadamente a las 05:50, en el kilómetro 73 de la citada ruta. En la ocasión perdió la vida Ever Alexander Maciel Barrios, soltero, de 24 años de edad, militar, quien prestaba servicio en el Comando de Artillería de Paraguarí. El joven se desplazaba en una motocicleta marca Kenton, modelo GTR, color azul, con matrícula N.° 845 BHU, y se dirigía a la unidad militar.

El otro vehículo involucrado fue un automóvil marca Toyota, modelo Corolla, color negro, con matrícula N.° FLT6F94, conducido por Caio Henrique Fama Pedro, de nacionalidad brasileña, casado, de 32 años de edad, domiciliado en el barrio San Francisco de este municipio.

Lea más: Militar fallece en choque frontal en Paraguarí

En el marco de la causa, la familia de la víctima presentó una querella adhesiva con el objetivo de intervenir activamente en el proceso penal y ejercer control sobre la investigación. La acción fue promovida ante el Juzgado de Garantía de Paraguarí, a cargo de la jueza Digna Ocampos, en representación de la madre del fallecido, Mirna Maciel Barrios, y es ejercida por el abogado Normag Guillermo Lovera.

Cuestionamientos a la actuación fiscal

El querellante cuestiona el acelerado procedimiento impulsado por la fiscal interina de la Unidad Penal N.° 2 de Paraguarí, abogada Milena Basualdo Osorio, quien habría dispuesto la libertad ambulatoria del ciudadano brasileño involucrado en el accidente sin que se haya realizado la audiencia de imposición de medidas cautelares, conforme a lo establecido en el artículo 242 del Código Procesal Penal.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Según el planteamiento, la decisión fiscal se habría adoptado sin evaluar adecuadamente el riesgo de fuga. Dado que el imputado es extranjero, no habría acreditado arraigo en el país y conducía un vehículo con matrícula brasileña.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Imputan a brasileño por choque fatal que dejó un militar muerto en Paraguarí

Asimismo, el querellante sostiene que no se habrían agotado diligencias investigativas esenciales antes de otorgar la libertad, lo que —a criterio del abogado— debilita el esclarecimiento de un hecho que terminó con la pérdida de una vida joven.

Pedidos de informes y peritajes

Como parte de la intervención de la querella adhesiva, el defensor técnico solicitó al juzgado una serie de medidas probatorias. Entre ellas, el requerimiento de un informe al Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional (Asunción) para la remisión del certificado de informática de Caio Henrique Fama Pedro, a fin de verificar antecedentes en su condición de extranjero.

También se solicitó al Consulado de la República Federativa del Brasil un informe sobre los antecedentes judiciales del imputado, expedido por la Policía Federal brasileña y debidamente autenticado. Además, se pidió al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Paraguarí un informe detallado sobre el procedimiento realizado en el lugar del accidente, incluyendo la nómina del personal interviniente.

Otro punto central del petitorio es la solicitud al Laboratorio Forense del Ministerio Público para la designación de un perito criminalístico que realice un estudio pericial accidentológico sobre la motocicleta y el automóvil involucrados en el siniestro, con el objetivo de determinar la mecánica del hecho.

El abogado de la familia de la víctima sostiene que estas medidas son fundamentales para garantizar una investigación objetiva, transparente y conforme a derecho, en un caso de alto impacto social que mantiene en vilo a la comunidad de Paraguarí.

Lo que dijo la fiscal

Por su parte, la fiscal interina Milena Basualdo Osorio defendió su actuación y aseguró que no existió ningún procedimiento irregular. Señaló que el abogado querellante no comprendería el proceso, y afirmó que se solicitó el arresto del conductor involucrado y que este cuenta con arraigo en el país.

La fiscal enfatizó que lo fundamental en este tipo de casos es la pericia, que determinará la mecánica del accidente y quién tuvo la culpa, y recordó que existen versiones contradictorias de los hechos.

Aclaró que la situación sería distinta si el conductor hubiera estado con alcoholemia positiva, lo que constituiría un agravante con expectativa de pena mayor. Finalmente, aseguró que en todo momento se puso a disposición del juzgado y de la investigación.