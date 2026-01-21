Policiales
PJC: imputan y piden cárcel para camionero detenido con más de 400 kilos de cocaína

Fotografía cedida por la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay (Senad) donde se observa a algunos de sus integrantes custodiando una incautación de pasta base de cocaína. La Senad informó que incautó 425 kilos de pasta base de cocaína en la ciudad de Pedro Juan Caballero, capital del departamento de Amambay (norte), que iban a ser trasladados a Brasil en un "camión de gran porte" que era manejado por un sexagenario que quedó detenido.Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay

La fiscalía antidrogas de Amambay formuló imputación por narcotráfico y solicitó prisión preventiva para un hombre de 65 años que fue sorprendido transportando más de 400 kilos de cocaína. El afectado por la acción fiscal afirmó desconocer que había droga en el vehículo que conducía.

Por Eder Rivas

El afectado por la acción penal de la Fiscalía antidrogas de Amambay se trata de Eulalio Ramón Mercado, de 65 años, conductor del semirremolque en cuyo interior se encontró un cargamento de 425 kilos de cocaína distribuidos en 405 paquetes.

La fiscal Rossana Coronel indicó que la imputación del adulto mayor es por posesión y tráfico de sustancias prohibidas (pasta base y cocaína) y solicitó que el mismo sea remitido a la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero.

La representante del Ministerio Público agregó que solicitó igualmente al juez de feria que el estupefaciente decomisado sea incinerado cuanto antes, en virtud de la ley que obliga a destruir la droga 48 horas después de la incautación.

Conductor del camión detenido con droga en su interior.
Eulalio Ramón Mercado (65), imputado por narcotráfico.

Habría más imputados

La fiscal Coronel señaló que la imputación podría extenderse al o los propietarios del camión que transportaba la droga cuya identidad no reveló. Puntualizó que ya tiene claro que el camión no es propiedad del ahora imputado.

Agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) interceptaron el martes un camión y en su interior hallaron 425 kilos de cocaína. El procedimiento se realizó en la ciudad de Cerro Corá, Departamento de Amambay.