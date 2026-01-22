Denuncia violencia y acusa a policías de negarse a recibir su denuncia

La mujer relató que el episodio de violencia ocurrió el pasado 17 de enero y que, tras la agresión, acudió a una dependencia policial en busca de auxilio, pero no obtuvo una respuesta inmediata.

“Andá a tu vehículo y tranquilízate”

Según el testimonio de la víctima, al presentarse en la Comisaría 5ª de Asunción para denunciar la agresión, los agentes intervinientes no le tomaron la denuncia y solo le indicaron que regresara a su automóvil para tranquilizarse.

Benítez sostuvo que el presunto agresor intentó justificar las heridas alegando ante los policías que la mujer “se cayó”, pese a que presentaba sangre, moretones y lesiones visibles en el rostro.

Agresión tras una noche de consumo de alcohol

La denunciante relató que ese día acompañó a su pareja a un encuentro con compañeros de trabajo y que, ya avanzada la noche, se dirigieron a la zona de la Chacarita, donde continuaron consumiendo bebidas alcohólicas y donde el hombre presuntamente habría consumido algún tipo de estupefacientes.

Siempre según su versión, cuando manifestó su intención de retirarse del lugar, el hombre reaccionó de forma violenta, propinándole golpes de puño en el rostro y patadas en distintas partes del cuerpo, dejándole labios rotos y múltiples hematomas.

Sabotaje del vehículo y denuncia en otra comisaría

La mujer también denunció que, antes de retirarse de la comisaría, el hombre habría saboteado su automóvil, cortando cables del vehículo, lo que le impidió movilizarse con normalidad.

Ante la falta de respuesta inicial, Benítez afirmó que tuvo que recurrir a su expareja, quien es comisario, para que finalmente le recibieran la denuncia. Posteriormente, decidió acudir a la Comisaría 18ª Central, donde el hecho fue formalmente denunciado.

Caso en manos de la Fiscalía

El caso fue derivado al Ministerio Público y actualmente está a cargo de la agente fiscal Karen Olmedo. La víctima solicitó ante la Fiscalía medidas de protección.