Incendio por “celos” es violencia feminicida, no un simple daño material, advierte abogada

Un incendio de vehículo registrado alrededor de las 02:00 del domingo en el barrio Santa Librada de Asunción generó debate sobre cómo se abordan los hechos de violencia contra mujeres.

Vecinos indicaron que el fuego habría sido provocado por la expareja de una mujer, en lo que inicialmente fue señalado como un presunto “ataque de celos”.

Sin embargo, la abogada Alejandra Peralta Merlo advirtió que este tipo de hechos no debe minimizarse ni encuadrarse como simples daños a la propiedad. En una publicación en sus redes sociales, sostuvo que el caso debe analizarse como violencia feminicida y con perspectiva de género.

“No es un ataque de celos”

“Esto no es un ‘ataque de celos’, tampoco es lo mismo que quemar el auto del vecino por un ‘ataque de ira’. Esto se llama violencia feminicida”, expresó Peralta Merlo.

La abogada explicó que la perspectiva de género permite comprender los patrones detrás de estos hechos. “El hombre quemó el vehículo de su exnovia porque cree que la mujer es su propiedad. Y si ella es su propiedad, el auto, la casa y los hijos también lo son. Él decide si ella va a trabajar o no, si va a estudiar o no, con quién puede hablar y cómo debe vestirse”, señaló.

Peralta Merlo advirtió que, desde una mirada tradicional, el hecho se reduce a un hombre con problemas de manejo de ira y celos excesivos. “Así se termina viendo solo un daño a la propiedad privada. Pero la realidad y las estadísticas demuestran que, si no se aplica una perspectiva de género, mañana tendremos otra víctima de feminicidio, niños huérfanos y otro agresor preso o muerto”, alertó.

Recordó que la violencia feminicida previa al feminicidio es un conjunto de actos que escalan de forma progresiva hasta culminar en el asesinato de una mujer por razones de género. “No es un evento aislado. Es un proceso que sigue un patrón cíclico y cada vez más grave”, subrayó.

Peralta Merlo sostuvo que el Estado y sus actores tienen la obligación de prevenir y erradicar este tipo de violencia. “Deben perderle el miedo a la palabra género. La silla que ocupan y la lapicera que tienen en sus manos pueden evitar muchas muertes”, afirmó.

También pidió a los medios de comunicación dar el enfoque correcto en este tipo de casos, para no minimizar hechos que pueden ser señales tempranas de violencia extrema.

Peralta Merlo cerró su mensaje con un dato. “Seis feminicidios en los primeros 15 días del año. Aterricen”, escribió.