Precandidato a intendente de Ypané por Honor Colorado es denunciado por violencia familiar

A través de su cuenta de red social Instagram, Milena Nabile Paez, dio a conocer la denuncia por violencia familiar que realizó en contra de su expareja, Natanael Martínez, a quien acusa de que constantemente abusaba de ella física, verbal y psicológicamente.

El denunciado es precandidato a la intendencia de Ypané por el movimiento Honor Colorado.

“Me callé mucho tiempo por la hija que tenemos juntos, pero me vi obligada a hacer esto por las tantas veces que me dijiste que nunca harías nada”, comienza el relato de Milena en la publicación, la cual está acompañada de varias fotos donde muestra los golpes recibidos.

Lea más: Fiscalía revela el “perfil” de la violencia familiar en Paraguay

Seguido agrega: “Pero por respeto a mí y a mi valor como mujer, hoy decido revelar quién realmente sos y toda la pantalla que creaste utilizándome para fingir”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La denunciante relata que vivió un infierno al lado de la persona que decía que la amaba y que era su todo. “Maltratos físicos y verbales, algunas veces hasta sin razón, y por cosas mínimas que a él le hacían delirar, y terminaba siendo víctima de sus golpes. No existe el perdón, no existe el arrepentimiento, cuando ya lo hecho, hecho está”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Por difícil que sea esta elección, o rompemos el patrón o el patrón nos rompe a nosotras. Natanael Martínez, papá de mi hija y mi expareja. “Abogado” recibido de la UNA y “precandidato a intendente” de Ypane, el destino y la vida van a hacerte pagar por todo el daño que me hiciste en todo este tiempo", finaliza la publicación.