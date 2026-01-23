Copaco denuncia robo de cables en Lambaré: ¿cuánto es la pérdida?

Este viernes, la Copaco dio a conocer que fue “víctima” nuevamente de un hurto de cables de cobre que son utilizados en su red de telefonía fija. Este caso corresponde a Lambaré en la zona comprendida entre la Avda. Cacique Lambaré y Vapor Cué.

“El hecho se encuentra bajo investigación a partir de elementos preliminares recabados, que indicarían la eventual participación de personas presuntamente vinculadas a la institución, así como el posible uso de herramientas y un vehículo perteneciente a la compañía”, detallan.

Asimismo, detallan que el robo afectó a varios usuarios, tanto residenciales como comerciales, en la zona, ya que fueron sustraídos más de 550 metros de cables de distintas características con capacidades que van desde 200 hasta 1.500 pares.

Sobre la pérdida económica detallan que sería superior a los G. 100 millones por los daños adicionales a la infraestructura y las afectaciones potenciales en la prestación del servicio. Finalmente, aseguran que la denuncia fue presentada formalmente por la Gerencia Técnica y la Asesoría Jurídica de Copaco a las autoridades correspondientes para identificar a los responsables.

