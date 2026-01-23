Cuatro heridos tras la caída de un ascensor en Encarnación

El reporte de la Comisaría Segunda de Encarnación indica que el accidente se registró en el edificio Bella Italia II, ubicado sobre la calle Serafina Dávalos casi Ulises Ayala. Según los intervinientes, el ascensor se encontraba en el quinto piso y una falla mecánica provocó una abrupta caída.

La estructura quedó detenida en el piso tres, dejando atrapados a sus ocupantes. Los mismos fueron rescatados por Bomberos Voluntarios de Encarnación.

Las víctimas fueron identificadas como Elen Barrios, Samir Pechoto y una adolescente de 17 años, quienes serían de nacionalidad brasileña. También dentro del ascensor se encontraba Fernando Candia (50), de nacionalidad paraguaya.

Estas personas sufrieron lesiones varias, por lo que fueron trasladadas por el equipo de rescate hasta el Hospital General de Itapúa (HGI).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Fijan fecha de juicio para presunto feminicida a tres años de haberse cometido el crimen

¿Cómo están los heridos tras la caída del ascensor?

Según el reporte del director del HGI, doctor Juan María Martínez, tres de los involucrados quedaron internados por fracturas, lesiones en las piernas y la columna. Los mismos se encuentran estables, según detalló, y no correrían peligro de muerte.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

No obstante, continúan evaluándolos para descartar otro tipo de lesiones internas que les pudo ocasionar el accidente, según detalló Martínez.

En el lugar del hecho fue convocado personal técnico del Departamento de Criminalística, quien inspeccionó el ascensor. Presumen que una de las causas pudo ser la sobrecarga del elevador. El hecho fue comunicado al agente fiscal de turno, Francisco Martínez.