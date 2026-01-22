Fijan fecha de juicio para presunto feminicida a tres años de haberse cometido el crimen

Los familiares de Carmen Servián manifestaron su preocupación ante la falta de resolución del supuesto feminicidio de la mujer, cometido en la comunidad de Puerto Triunfo, en el distrito de Natalio, en el año 2023.

Indicaron que, paradójicamente, por la última postergación del juicio contra el señalado como feminicida, Antonio Villalba, el inicio quedó fijado para el 4 de marzo. Es el mismo día en que se cumplirán tres años del fatídico momento en que la mujer fue atacada a balazos en su vivienda, frente a sus hijos.

La causa será defendida por el Ministerio Público, a cargo del agente fiscal Walter Castro, de la Unidad Penal de Tomás Romero Pereira.

La mujer fue asesinada un día después de que el Juzgado de Paz resolviera una orden de alejamiento contra Antonio Villalba Armoa, como medida cautelar ante hechos de violencia de género. Pero nadie pudo protegerla para evitar el trágico desenlace, a pesar de que ya existían antecedentes de violencia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Imputan a hombre de 45 años por abusar sistemáticamente de su sobrina de 10 años

El feminicidio

La expareja de Carmen Servián, Antonio Villalba Armoa (37), oriundo del barrio Virgen de Fátima de la localidad, habría disparado en reiteradas ocasiones contra la mujer, y tres balas impactaron en su cuerpo, lo que finalmente causó su muerte cuatro días después.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La víctima fue trasladada en principio al Hospital Distrital de Natalio y luego derivada al HRE, donde permaneció internada hasta que se confirmó su deceso, a las 08:00 del 9 de marzo.

Pobladores de la zona relataron que escucharon los disparos en la vivienda. Posteriormente, constataron que la mujer se encontraba tendida en la cama, ensangrentada y con heridas de bala de arma de fuego.

Una semana antes de la trágica noche, Carmen Servián se acercó a la Comisaría 90ª de Puerto Triunfo, en Natalio, para denunciar a su expareja, quien aparentemente la extorsionaba. Consiguió una orden de alejamiento emitida por el Juzgado de Paz.

Al día siguiente, luego de que fuera notificado por el Juzgado, el agresor perpetró el ataque feminicida contra la víctima en presencia de sus hijos menores de edad.

Lea más: Familiar de paciente denunció que presunta mala atención provocó una muerte en el Hospital General de Itapúa

Niños presenciaron el feminicidio de su madre

Mientras tanto, el principal sospechoso fue capturado el 5 de marzo en el distrito de Carlos Antonio López. En el momento de su aprehensión, los intervinientes encontraron en su poder una pistola de 9 mm, aparentemente utilizada para cometer el feminicidio. Fue trasladado a la comisaría de Natalio y luego recluido en el Centro de Rehabilitación Social (Cereso) de Itapúa.

La pareja tenía un mes de haberse separado antes de la fecha del ataque feminicida. Tenían tres hijos varones, todos menores de edad, que se quedaron con la madre. Según vecinos, la separación fue consecuencia de un ataque de violencia del hombre contra la mujer y ellos la ayudaron para sacar al hombre del hogar.

Los hijos, que entonces tenían 8, 10 y 13 años, se encontraban en la casa cuando sucedió el feminicidio. El niño mayor estaba con sus progenitores cuando su padre disparó. Los otros dos menores vieron a su madre herida luego de recibir los impactos de bala.

Los intervinientes de la comisaría local no descartaron en su momento que el feminicidio haya sido una reacción ante la orden de alejamiento que consiguió Servián un día antes del crimen. Incluso, manifestaron que cuando notificaron al agresor, él les respondió: “Jasolucionáta kóa”.