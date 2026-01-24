Fiscalía imputa a hombre por supuesta tentativa de homicidio en Lambaré

Este sábado, el Ministerio Público anunció que imputó por supuesta tentativa de homicidio a un hombre que hirió a otra persona con un disparo de arma de fuego durante una discusión.

Según informó la Fiscalía, el incidente ocurrió el pasado domingo, cuando un grupo de amigos se hallaba reunido en una quinta esperando para ver el partido de fútbol entre Boca Juniors y Olimpia que tuvo lugar ese día.

Presuntamente, se produjo una discusión durante la cual el sospechoso realizó un disparo e hirió a otro de los presentes.

La imputación fue presentada por la fiscal Cynthia Huespe.