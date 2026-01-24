Policía realizó una “barrida” contra chespis en Luque

El operativo policial se llevó a cabo en los espacios públicos del barrio Cañada San Rafael de Luque, también conocido como “Cable Vy” o “barrio zombie”, debido a la presencia constante de consumidores de estupefacientes en la zona.

La intervención fue realizada tras reiterados reclamos de los vecinos por la creciente inseguridad. Así lo confirmó el director de Policía del Departamento Central, comisario Eladio Martínez, en declaraciones a ABC TV esta mañana.

“Se recibió el pedido de la gente que necesita que la Policía actúe por la presencia de consumidores de estupefacientes”, expresó.

El jefe policial explicó que el procedimiento consistió en el ingreso a plazas públicas y espacios donde se concentraban personas consumidoras, además de incursiones en casas abandonadas utilizadas como aguantaderos.

Como resultado del procedimiento:

Dos personas fueron aprehendidas por posesión de drogas sin autorización.

Otras 17 personas fueron demoradas para verificación de identidad, muchas de ellas con antecedentes y sin documentación.

Se realizó verificación de motocicletas en la zona, con un total de 14 biciclos incautados por carecer de documentos, por lo que quedaron a disposición del Ministerio Público.

Martínez señaló además que operativos similares ya fueron ejecutados días antes en Ñemby y San Antonio, como parte de una estrategia para responder a denuncias ciudadanas.

“La mayoría de los demorados no tenía documentación y varios contaban con antecedentes”, sostuvo. Los vecinos de la zona esperan que este tipo de procedimientos continúen de forma periódica para recuperar la seguridad en el barrio.