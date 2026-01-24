Vídeo: presunto pirómano incendia automóvil en Fernando de la Mora

Un vehículo fue incendiado esta madrugada mientras se encontraba estacionado frente a una gomería en la ciudad de Fernando de la Mora.

El propietario del automóvil y del local indicó que se encontraba durmiendo dentro del establecimiento cuando dos transeúntes le alertaron sobre el hecho.

Tras revisar las imágenes del circuito cerrado, se constató que un hombre encapuchado vertió un líquido inflamable sobre el vehículo, posteriormente le prendió fuego y se dio a la fuga. El procedimiento quedó registrado en video.

El suboficial Héctor Galeano, de la Comisaría 2ª de Fernando de la Mora, informó que se están recabando más datos, entre ellos imágenes de cámaras de seguridad y la posible ruta de escape, con el objetivo de identificar al autor del ataque.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Incendio consumió dos buses de larga distancia en taller de Villa Elisa

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Dueño afirma no tener conflictos

De acuerdo con lo manifestado por el agente policial, el propietario del vehículo se mostró sorprendido por lo ocurrido y señaló que no mantiene conflictos con ninguna persona que pudiera estar vinculada al hecho.