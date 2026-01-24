Incendio consumió dos buses de larga distancia en taller de Villa Elisa

Dos buses de larga distancia de la empresa NASA Golondrina fueron afectados por un incendio ocurrido en la madrugada de este sábado en el taller de la firma, en la ciudad de Villa Elisa.

Según los datos proporcionados por los bomberos voluntarios, uno de los colectivos fue consumido completamente por el fuego, mientras que el segundo resultó dañado en su mayor parte.

El siniestro también alcanzó a un vehículo particular y a un pequeño camioncito que se encontraban en las inmediaciones.

El fuego se propagó rápidamente

De acuerdo con la información brindada por los intervinientes, el incendio se originó en uno de los buses y luego se extendió al segundo, favorecido por la cercanía entre los vehículos. El fuego avanzó con rapidez dentro del taller, pero pudo ser controlado por los intervinientes.

Bomberos señalaron que los colectivos se encontraban en el lugar a la espera de verificación técnica tras haber retornado de viajes de larga distancia.

Durante la emergencia, empleados del taller consiguieron sacar a tiempo otros ocho vehículos que estaban estacionados en el mismo predio, evitando que las llamas causaran mayores daños materiales.

No se reportaron personas heridas ni víctimas, y el hecho dejó únicamente pérdidas materiales.

Bomberos, con dificultades para el abastecimiento de agua

El bombero Marcos Acuña explicó que el operativo se vio dificultado por la falta de funcionamiento de una boca hidrante cercana, lo que retrasó el abastecimiento de agua para combatir el fuego.

Según indicó, a la boca le faltaban piezas para conectar al camión hidrante que suelen ser robadas por “chespis”.

“Estábamos a cinco cuadras de un hidrante, pero no pudimos abastecernos rápidamente y tuvimos que ir hasta la planta de Petropar para luego volver”, dijo.

Acuña indicó, en ese sentido, que sería importante que funcionarios de la Essap verifiquen el estado de las bocas hidrantes para asegurar que se encuentren en condiciones operativas.

Hasta el momento, no se informó la causa del inicio del fuego.