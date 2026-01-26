Amplio despliegue policial en el clásico más añejo dejó decenas de demorados

El comisario Walter Lobo, jefe de la Comisaría 2ª Metropolitana, informó que el operativo de seguridad se desarrolló antes, durante y después del partido, con controles reforzados en los accesos a la capital y en las inmediaciones del estadio.

Los trabajos incluyeron controles móviles del Py’aguapy Móvil, registros de personas y verificación de barras organizadas que ingresaban para presenciar el encuentro deportivo.

Aprehensiones por alcotest positivo

Como resultado del operativo, 41 personas fueron demoradas por alcotest positivo, de las cuales 37 eran simpatizantes del Club Olimpia y cuatro del Club Guaraní. Los mismos fueron trasladados a dependencias policiales para el procedimiento de rigor.

Además, 14 cuidacoches y trabajadores informales fueron registrados y verificados en la zona del estadio.

Incautación de cartuchos y camiseta de otro club

Durante uno de los controles en los accesos, la Policía incautó a un joven de 18 años una remera del Club Cerro Porteño y dos cartuchos calibre .22 sin percutir, hecho que fue comunicado al Ministerio Público para el seguimiento correspondiente.

Incidente entre barras y aprehensión de un menor

Ya sobre el final del encuentro, en el sector de Graderia Norte del estadio, se produjo un incidente protagonizado por integrantes de la barra organizada del Club Guaraní, quienes realizaron explosiones de petardos y luego protagonizaron una gresca entre ellos.

Al intervenir los agentes apostados en el lugar, una persona agredió físicamente al personal policial, por lo que fue aprehendida en el marco de la ley N° 7269/2024, de Prevención, Control y Erradicación de la Violencia en el Deporte.

Posteriormente, se constató que el aprehendido era un menor de edad, de nacionalidad argentina, situación que fue comunicada al fiscal interviniente, quien dispuso que el adolescente sea entregado a su madre.

Balance positivo del operativo

El Crio. Lobo calificó el procedimiento como exitoso, destacando que, pese a los incidentes aislados, no se registraron hechos de mayor gravedad.

“Fue un operativo exitoso antes, durante y después del partido. Solo tuvimos un incidente puntual con una barra organizada, que fue rápidamente controlado”, afirmó.