Imputan y envían a prisión a hombre acusado de zoofilia en Limpio

La Policía Nacional detuvo el sábado pasado en Limpio a un hombre de 63 años acusado de abusar de una perrita que pertenece a su vecina.

Se trata de Reinaldo López (63), a quien, según los investigadores, se lo ve en un video abusando del animal.

Desde la Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal (DNDSYA) informaron este lunes que el hombre fue imputado por crueldad animal (Zoofilia) y que se ordenó su prisión preventiva.

También indicaron que el canino será retirado del domicilio para garantizar su seguridad y quedará bajo custodia exclusiva de la DNDSYA. Además, se llevarán a cabo análisis clínicos y toma de muestras, que serán incluidos en el informe pericial remitido al Ministerio Público.

Antecedentes y falencias en el registro

El titular de Dirección Animal, Héctor Rubín, destacó que el imputado ya había sido denunciado por un caso similar en 2021. “Por lo visto, este sujeto tenía ya denuncias en el 2021. Es un patrón de comportamiento. Es algo que tenemos que frenar sí o sí”, lamentó.

Los vecinos fueron quienes informaron sobre los antecedentes, ya que no existe un registro oficial que permita determinar dónde se realizaron las denuncias previas.

Importancia del Registro Nacional de Agresores de Animales

El titular de la DNDSYA subrayó la relevancia de contar con el recientemente creado Registro Nacional de Agresores de Animales (Ragan), que habría permitido conocer los antecedentes del imputado.

“Si el Ragan se hubiera creado en su momento, ya tendríamos esos datos y, a la hora que el fiscal pida llevar a juicio, ese juez o la sala ya hubiera tenido el antecedente de que hubo denuncias por el mismo caso”, explicó.

Lea más: Alertan sobre alarmante cantidad de denuncias por abandono de animales

Actualmente, el Ragan incluye únicamente a agresores con sentencia firme o sanción administrativa emitida por la DNDSYA.