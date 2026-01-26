Policía explica el modus operandi de cibercriminales que casi se alzan con US$ 8 millones

Entre el 7 y el 8 de enero, una empresa paraguaya del rubro agropecuario que funciona en el departamento de Alto Paraná, habría intercambiado correos electrónicos con otra empresa, proveedora de materias primas, que encaminó a una estafa informática.

Delincuentes informáticos se hicieron pasar por una empresa que trabajaba con una firma paraguaya, a fin de que le transfirieran 8 millones de dólares, en concepto de pago de una deuda. La denuncia y rápida reacción de la Policía Nacional, con apoyo de Estados Unidos, permitieron que el dinero se pudiera recuperar.

El oficial Carlos Insfrán, analista del Departamento de Investigación contra el Cibercrimen, comentó que fue clave que la denuncia se realizara de manera rápida. “Nosotros activamos los mecanismos internacionales y los puntos de contacto, específicamente con el Servicio Secreto y con el Departamento de Justicia”, comentó.

A continuación, expresó que a primera hora del día siguiente tuvieron retorno de las organizaciones internacionales que tienen asiento en los Estados Unidos. “Nos informaron que el monto había sido corroborado y que todos los activos que fueron recibidos allí fueron congelados”.

Cuando fue consultado sobre el modus operandi, manifestó que esto se da al momento en que los cibercriminales hacen la suplantación del correo electrónico.

Según explicó el profesional, el correo original tenía una L dentro del dominio y lo que los ciberdelincuentes hicieron fue poner un 1 en vez de la L.

“En este caso se hicieron pasar (los cibercriminales) por el banco de Estados Unidos exigiendo el pago de una cuota de un préstamo. El operador bancario le indicó que había un problema técnico con la cuenta bancaria anterior y que la nueva transferencia correspondiente a la cuota del mes debía realizarse a una nueva cuenta, que es lo que le proporcionaba”,

Esas instrucciones se siguieron al pie, lo que les llevó a hacer una transferencia que era errónea, a una cuenta que nada tenía que ver con el banco de Estados Unidos.

“Por suerte, pudimos activar el mecanismo y eso finalmente derivó en el congelamiento de más de 8.200.000 dólares y el proceso de reversión a lo que conocemos como la Cámara Compensadora. Ese dinero ahora está en una cuenta segura correspondiente al banco estatal de Estados Unidos”, finalizó.