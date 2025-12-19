Alerta por estafas digitales en fin de año: claves para no ser víctima

La Policía Nacional advirtió el incremento de estafas y fraudes durante la temporada de fin de año, marcada por el cobro de aguinaldo, el aumento de compras y la circulación de ofertas engañosas.

Desde la Dirección Contra Hechos Punibles Económicos y Financieros advirtieron que los delincuentes perfeccionan sus métodos de estafa y apuntan principalmente a plataformas digitales.

El comisario Alfieri Rojas, perito del área, explicó que esta época concentra una mayor cantidad de denuncias por estafas, especialmente por suplantación de identidad, ventas falsas y fraudes bancarios.

Suplantación de identidad, la modalidad más común

Según Rojas, la modalidad más frecuente es la suplantación de identidad. Los estafadores se hacen pasar por gestores de créditos u ofrecen préstamos con bajos intereses, con el objetivo de recolectar datos personales.

“Solicitan fotos de la cédula, selfies con el documento y otros datos que luego utilizan para habilitar cuentas bancarias a nombre de la víctima”, explicó. Estas cuentas son usadas posteriormente para cometer nuevas estafas, como ventas falsas en plataformas de compraventa.

Piden adelantos de dinero y desaparecen

Otra modalidad recurrente es la venta de productos inexistentes a precios muy por debajo del mercado. Los estafadores exigen adelantos o señas mediante transferencias bancarias y luego desaparecen.

“El pedido de dinero anticipado es el principal indicador de estafa”, advirtió el subcomisario. Agregó que los perfiles utilizados suelen parecer reales, ya que muchas veces fueron creados con datos de personas ajenas al delito.

Hay casos de vaciamiento de cuentas bancarias

Rojas alertó también sobre ataques de phishing bancario, mediante correos electrónicos o mensajes que simulan venir de bancos. Estos mensajes tienen enlaces falsos que piden actualizar datos y permiten a los delincuentes obtener las claves y contraseñas.

Además, mencionó el robo de cuentas de WhatsApp, donde estafadores se hacen pasar por operadores telefónicos y piden códigos de verificación. Una vez que toman control de la cuenta, solicitan dinero a familiares y amigos de la víctima.

Desde la Policía indicaron que también se registraron casos de vaciamiento de cuentas bancarias tras el robo de celulares, especialmente en eventos como conciertos o festivales. En estos casos, los delincuentes acceden a las apps de los bancos y realizan transferencias de manera inmediata.

¿Qué tengo que hacer para evitar ser víctima?

La Policía Nacional lanzó una serie de recomendaciones, que ya deberían ser reglas para toda la ciudadanía para evitar cualquier tipo de fraude.

Prestar atención a llamadas desconocidas y sospechosas.

Verificar la identidad de asesores, vendedores, arrendadores o supuestos gestores.

Desconfiar de premios inesperados o promociones irreales.

No abrir enlaces sospechosos ni ingresar datos desde correos o mensajes no verificados.

No compartir contraseñas ni códigos de seguridad .

Evitar pagos adelantados.

“El banco, la telefonía o cualquier entidad oficial nunca va a pedir códigos de seguridad ni contraseñas”, enfatizó Rojas.

Finalmente, instó a las personas a denunciar cualquier hecho sospechoso y a extremar cuidados durante las fiestas, cuando los estafadores intensifican su actividad.