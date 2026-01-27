Asalto fatal en Fernando de la Mora: qué se sabe de los demás delincuentes

Un grupo de al menos cinco personas perpetró este martes, en horas de la madrugada, un asalto armado a un domicilio de la zona norte de la ciudad de Fernando de la Mora, que derivó en un tiroteo entre los atracadores y el dueño de la vivienda.

El propietario de la residencia, Mario Roberto Gómez (70 años), y uno de los asaltantes, Emerson Giovanni Ruiz (20), fallecieron mientras que al menos otros cuatro cómplices de este último lograron huir.

En conversación con medios de comunicación en el sitio del incidente, el comisario Feliciano Martínez, jefe de Prevención y Seguridad de la Policía Nacional, comentó que hay varios equipos de investigadores recolectando imágenes de cámaras de seguridad en la vía pública para intentar establecer el trayecto que siguió luego del hecho el automóvil en el que huyeron los asaltantes sobrevivientes.

Vídeo: Revelan cómo fue el asalto fatal en Fernando de la Mora

El comisario Martínez añadió que los investigadores manejan hipótesis sobre quiénes serían los asaltantes que sobrevivieron, aunque no dio nombres, sino que se limitó a decir que son “personas conocidas en el ámbito delincuencial”.

Al menos cinco involucrados directos

El comisario Javier Flores, jefe de Investigación de Hechos Punibles de la Policía, dijo que la presunción es que hubo al menos cinco personas involucradas de forma directa en el asalto: las cuatro que ingresaron a la vivienda de Gómez y al menos una más que conducía el automóvil de la huida.

El asaltante fallecido, Emerson Ruiz, tenía antecedentes de homicidio y órdenes de captura vigentes por homicidio doloso.

“Creemos que tenemos identificadas otras personas de su entorno”, dijo el jefe policial.

La Policía aprehendió esta mañana en el lugar del crimen a dos mujeres que manifestaron ser cercanas al asaltante fallecido.

Un hermano del propietario de la vivienda comentó que la víctima se dedicaba al préstamo de dinero y también administraba lotes familiares, por lo que manejaba un importante flujo de dinero en efectivo.