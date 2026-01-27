Asalto domiciliario en Fernando de la Mora deja dos muertos

El asalto se registró alrededor de las 02:45, en una vivienda ubicada sobre las calles Marconi Estrago, entre Monseñor Maricevich y Manuel Domínguez, en la zona norte de Fernando de la Mora.

De acuerdo con los datos preliminares, cinco personas llegaron al lugar a bordo de un vehículo e ingresaron a la casa a través del techo.

Al percatarse de ruidos extraños, el propietario del inmueble se levantó y se produjo un enfrentamiento armado dentro de la vivienda.

Víctimas del enfrentamiento

La víctima fatal fue identificada como Mario Roberto Gómez Zayas (70).

El jefe de la Dirección de Investigación de Hechos Punibles, Javier Flores, indicó que la víctima sería un presunto prestamista, que manejaba un importante flujo de dinero, lo que habría motivado el intento de asalto.

El delincuente abatido fue identificado preliminarmente como Emerson Giovanni Ruiz Costa (20). El mismo cayó sin vida en el acceso principal de la vivienda cuando intentaba escapar tras el intercambio de disparos.

Armas incautadas en el sitio

En el lugar fueron incautadas dos armas de fuego: una perteneciente a la víctima y otra que estaba en poder del delincuente.

De manera preliminar, se determinó que el comerciante recibió dos impactos de bala y el asaltante uno.

Delincuente con varios antecedentes

El asaltante abatido registraba antecedentes por homicidio y contaba con órdenes de captura vigentes por homicidio doloso. Asimismo, según el informe de la Policía, tenía prohibición de portar armas de fuego y de salir del país.

De acuerdo con publicaciones periodísticas, el mismo fue detenido e imputado por tentativa de homicidio en enero de 2025, luego de herir con un refilón de bala a una niña de 6 años, durante una gresca que mantenía con un vecino de la víctima. El hecho fue cometido mientras cumplía arresto domiciliario, medida que le había sido impuesta por un caso previo de tentativa de homicidio.

Aprehensiones y circuito cerrado

Dos mujeres fueron aprehendidas en el lugar, quienes manifestaron ser cercanas al delincuente fallecido, presuntamente familiares. Ambas quedaron a disposición del Ministerio Público.

Una de las demoradas fue identificada como Ayelén Geraldine Casco Núñez (19).

Los investigadores también confirmaron la existencia de cámaras de circuito cerrado, cuyas imágenes serán clave para reconstruir la secuencia del hecho y determinar responsabilidades.