Vídeo: revelan cómo fue el asalto fatal en Fernando de la Mora

Mario Roberto Gómez Zayas (70), contador de profesión, fue víctima fatal de un asalto domiciliario ocurrido poco después de las 02:00 de este martes en Fernando de la Mora, zona norte.

El hombre murió tras recibir varios disparos, aunque logró abatir a uno de los cuatro delincuentes que ingresaron a su vivienda.

El asaltante fallecido fue identificado como Emerson Giovanni Ruiz Costa (20), quien contaba con varios antecedentes penales, entre ellos por homicidios y otros delitos.

Cámaras captaron la llegada y el ingreso a la vivienda

Según imágenes de circuito cerrado de una vivienda ubicada frente al inmueble asaltado, los delincuentes llegaron a bordo de un vehículo y estacionaron en las inmediaciones a las 02:04. Tras permanecer varios minutos observando el lugar e intentando burlar el portón, a las 02:10 lograron ingresar a la casa tras trepar entre la reja y la muralla perimetral.

En ese momento, cuatro delincuentes accedieron a la vivienda, mientras un quinto permanecía aguardando en el automóvil.

A las 02:31, las cámaras volvieron a captar a los delincuentes huyendo del lugar mientras efectuaban disparos. Uno de ellos logró escapar por el portón, que ya se encontraba abierto. Segundos después, otro de los asaltantes cayó desplomado tras recibir un disparo.

Posteriormente, los otros dos delincuentes pasaron por encima del cuerpo de su cómplice y escaparon por el portón hacia la calle. De inmediato abordaron el vehículo en el que habían llegado y se dieron a la fuga.

Víctima era prestamista y manejaba dinero en efectivo

Faustino Alberto Gómez, hermano del propietario de la vivienda, confirmó que la víctima se dedicaba al préstamo de dinero y también administraba lotes familiares, actividades que le generaban múltiples ingresos.

Indicó, además, que su hermano manejaba un importante flujo de dinero en efectivo, lo que refuerza la hipótesis policial de que ese habría sido el principal motivo del asalto.

Asimismo, señaló que la víctima ya había sufrido un asalto hace aproximadamente cuatro años y que, hasta donde él sabía, no había recibido amenazas ni manifestado tener enemigos.