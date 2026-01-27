Investigan abigeato tras desaparición de más de 450 bovinos en Amambay

El ganadero Oscar Sebastián Ferreira formuló una denuncia por abigeato ante la Subcomisaría N° 07 San Isidro Labrador de Bella Vista Norte por la desaparición de 458 bovinos y 24 equinos de la Estancia Isla Porã, situada en la colonia Rinconada del citado distrito. El comisario principal Sergio Sosa, jefe de prevención de la Dirección Departamental de la Policía Nacional, dijo que la víctima responsabiliza del hecho de hurto de su ganado a su administrador, su capataz y a un tercer empleado, quienes desaparecieron después de un contacto telefónico con el dueño de la estancia.

Los sospechosos están identificados como Adolfo Aquino Recalde (capataz), de 35 años; Delio Melgarejo Fretes, de 23, y Arsenio Florenciano Jara (administrador), sobre quienes pesan sendas órdenes de detención, mencionó.

El comisario Sergio Sosa indicó que según las manifestaciones de la víctima y algunos datos recabados en la zona, es difícil determinar el tiempo en el que cometieron el hurto de los 458 bovinos y 24 equinos.

“Creemos que usaron algún camión para transportar, pero probablemente fueron sacando de a poco”, señaló Sosa.

Más de 100 bovinos robados en Yby Yaú

El comisario Sergio Sosa señaló que el mismo propietario de la Estancia Isla Porã ya había sido víctima del hurto de unas 130 cabezas de ganado vacuno de otra propiedad ubicada en la ciudad de Yby Yaú, departamento de Concepción. Agregó que, en ese caso, el ganadero señala también a Arsenio Florenciano Jara como el principal sospechoso.

El jefe policial afirmó que agentes de investigaciones y antiabigeato de la Policía Nacional están realizando las tareas para esclarecer el caso.