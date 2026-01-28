Areguá: detienen a hombre con cinco órdenes de captura, una por homicidio doloso

La Policía Nacional informó que agentes de la Comisaría 37 Central de Valle Pucú, Areguá, detuvieron en horas de la tarde de ayer a una persona identificada como Fidel de los Santos Cabañas (21 años), quien tenía cinco órdenes de captura.

Cabañas era buscado por supuestos hechos de homicidio doloso, robo y hurto agravado, todos ocurridos entre 2025 y el presente año.

Según comentó a medios de comunicación el comisario Benito Vega, jefe de la Comisaría 37, en horas de la tarde sus agentes estaban realizando un “rastrillaje” en el marco de la investigación de un intento de homicidio que tuvo lugar ayer en el barrio Yukyty de Areguá.

Un detenido y tres aprehendidos

Los agentes interceptaron un vehículo de la plataforma de transporte Bolt en el que viajaban cuatro personas, incluido el conductor. Al verificar las identidades de los ocupantes del vehículo, los intervinientes determinaron que Cabañas era buscado y la Fiscalía de Luque ordenó su detención.

Los otros tres ocupantes del vehículo fueron aprehendidos al constatarse que tenían antecedentes judiciales por hechos de robo e incumplimiento del deber alimentario, pero sobre estos no había órdenes de captura.

El comisario Vega dijo que Cabañas admitió que quería huir del sitio porque tenía órdenes de detención. El jefe policial no mencionó que se presuman vínculos entre el detenido y el intento de homicidio ocurrido en la zona.