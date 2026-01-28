Intento de homicidio en Areguá: detienen a un joven por presunta colaboración

Agentes del Departamento de Investigaciones del Departamento Central detuvieron a un joven de 19 años en el marco de la investigación de un supuesto caso de tentativa de homicidio registrado el martes en el barrio Yukyty, de la ciudad de Areguá.

La víctima fue identificada como Cristhian David González Beggini, de 31 años, quien recibió tres impactos de bala. Tras el ataque, fue asistido por bomberos voluntarios de la Compañía K-21 y trasladado de urgencia hasta el Hospital General de Luque, donde permanece internado bajo observación médica.

Lea más: Asalto fatal en Fernando de la Mora: qué se sabe de los demás delincuentes

Aprehendido habría ayudado al presunto autor

De acuerdo al informe policial, el detenido fue identificado como Moisés Escurra Leguizamón, quien presuntamente ayudó a trasladar al principal sospechoso del hecho desde el lugar del ataque hasta las inmediaciones de su domicilio, luego del tiroteo.

El joven fue aprehendido en la vía pública y, según los investigadores, manifestó su intención de colaborar con la investigación. El procedimiento fue comunicado al agente fiscal de turno, quien dispuso que el mismo permanezca detenido en la sede del Departamento de Investigaciones de Delitos para las diligencias correspondientes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Venganza habría motivado crimen de empresario pakistaní durante asalto

Investigación en curso

El subcomisario Diego Barrientos, del Departamento de Investigaciones Central, señaló que el caso se investiga como un hecho de lesión grave producida por disparo de arma de fuego. Indicó que, tras tomar conocimiento del caso, los agentes se trasladaron inicialmente al Hospital Distrital de Luque, donde dialogaron con familiares de la víctima, y posteriormente al lugar del hecho.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Mediante tareas de investigación e inteligencia logramos obtener información sobre una persona que había ayudado a trasladar al supuesto autor del hecho a otro sitio, a bordo de un biciclo”, explicó Barrientos.

Autor de los disparos ya identificado

El jefe policial confirmó además que los investigadores ya cuentan con la identidad del supuesto autor de los disparos, aunque por el estado de la investigación prefirieron no revelar mayores datos. Las diligencias continúan a fin de lograr su localización y detención en las próximas horas.