El Monstruo “ya es responsabilidad de Perú”

A las 9:15 de este miércoles, despegó el avión policial peruano en el cual se concretó la extradición de “El Monstruo”, tras permanecer cuatro meses detenido en Paraguay.

El jefe de la organización criminal Los Injertos del Cono Norte fue trasladado en un helicóptero hasta la Fuerza Aérea Paraguaya y se sometió a todo el proceso con presencia de los jueces a cargo y de la comitiva de 23 agentes policiales y fiscales de Perú.

Lea más: “El Monstruo” es extraditado a Perú

En el sitio la realizaron la inspección médica para garantizar su estado de salud y actualmente ya es “responsabilidad de las autoridades peruanas”, destacó el jefe de Interpol, Julio Maldonado.

El comisario relató que Brasil y Estados Unidos intentaron judicializar a El Monstruo, pero destacó que la Justicia decidió que la extradición se concrete con el país que fue el primero en presentar el pedido, es decir, Perú.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: El Monstruo dice que fue atormentado y vulnerado por la Policía de Perú

Además, señaló que el criminal estaba en una penitenciaría de máxima seguridad, aislado, y eso permitió que no se registraran incidentes durante su estadía en el país. Ante la posibilidad de que pudiera intentar escapar antes de la extradición, la Policía activó un fuerte dispositivo de seguridad en todo el trayecto desde Emboscada hasta Luque.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Finalmente, señaló que en Paraguay no enfrenta ningún proceso penal, pese a que se temía que estuviera sentando las bases para tener un nexo con el Primer Comando Capital (PCC).