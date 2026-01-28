“El Monstruo” es extraditado a Perú

Erick Moreno, alias El Monstruo, quien en Perú era el jefe de la organización criminal Los Injertos del Cono Norte, fue transportado temprano hasta el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi para su extradición.

Según los datos que se dieron a conocer, fue transportado en helicóptero hasta el aeropuerto, donde ya lo aguardaba una comitiva policial de Perú.

Tras su detención en San Lorenzo, estuvo recluido desde el 26 de setiembre de 2025 en la cárcel de máxima seguridad Martín Mendoza de la ciudad de Emboscada.

Una recompensa no pagada

La captura de El Mounstro produjo inconvenientes entre la Policía de Perú y la de Paraguay. Según informaron, en una ocasión una información filtrada impidió que fuera capturado, por lo que las autoridades locales decidieron ya no informar a sus pares sobre el proceso de detención hasta que sea concretado. Incluso señalan que se comunicaron en guaraní para evitar filtraciones telefónicas.

A pesar de ello, la noche que lo agarraron en San Lorenzo, supuestamente El Monstruo estuvo a punto de escapar porque alguien de la Policía Nacional del Perú le llamó a avisar que ya habían encontrado su escondite.

Esa comunicación desde Perú se produjo coincidentemente después de que los policías paraguayos avisaran que lo iban a capturar

La policía de Perú acordó pagar 1.000.000 de soles, es decir, 288.000 dólares americanos, al informante que confirmó la ubicación del criminal. Sin embargo, hasta el momento esa recompensa nunca se pagó.

