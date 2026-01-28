Video: así fue el último adiós a “Pingüi”, el delincuente abatido en Fernando de la Mora

Durante la tarde de este miércoles, familiares, amigos y allegados despidieron a Emerson Giovanni Ruíz Acosta (20 años), alias “Pingüi”, quien cayó abatido durante un asalto registrado en la ciudad de Fernando de la Mora.

La caravana estaba compuesta por la camioneta que llevaba el féretro, varias motos e inclusive personas que iban a pie. Los restos de “Pingui” fueron llevados al Cementerio Sur de Asunción, en barrio Obrero.

Sus amigos inundaron las redes sociales con fotos y extensos mensajes de despedida, donde lamentaban su repentina partida e inclusive remarcaron que “siempre estuvo haciendo su trabajo con esfuerzo y dedicación”.

“El destino a veces no es justo y aunque estaba haciendo lo mismo que todos, en esta ocasión las cosas no salieron como esperábamos”, expresa uno de los mensajes de despedida.

Otro de los amigos de Emerson Giovanni apuntó que compartieron poco, pero que siempre fue una buena persona y eso quedará como recuerdo.

“No eras mi amigo ni mi inseparable, pero no sabes cómo me tocó tu partida y me enseñó que es cierto que hoy estamos y mañana quién sabe. Ayer me abrazaste y hoy te busqué en un cajón”, fue el mensaje que dejó otro conocido de Pingüi en redes sociales.

A pesar de su corta edad, Emerson Ruiz Díaz contaba con un frondoso prontuario. Tenía seis órdenes de captura por homicidio doloso, causas por robo agravado, tentativa de homicidio, el robo de un arma a un policía y hasta el disparo contra una niña de 6 años.

Pingüi fue detenido en varias ocasiones, pero a pesar de ello en todas las ocasiones fue beneficiado con prisión domiciliaria y otras medidas alternativas.